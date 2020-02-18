بلمهدي: زيادة حصة الجزائر ب5001 حاج هذا الموسم

قال وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي أن حصة حصة الجزائر من الحجاج عرفت زيادة بخمسة الاف ومئة حاج إضافة إلى الحصة القديمة، كاشفا عن دخول 16 عشر وكالة سياحية جديدة من بين 54 وكالة هذا الموسم.

وقال بلمهدي لدى افتتاحه الطبعة الخامسة من الصالون الوطني للحج والعمرة بقصر المعارض إن الجزائر استفادت من حصة جديدة ب5100 حاج بعد استجابة السلطات السعودية، كاشفا عن مشاركة 54 وكالة سياحية وطنية في عملية الحج لهذا الموسم منها وكالتان عموميتان، و16 وكالة جديدة لم تشارك من قبل في تنظيم عمليتي الحج والعمرة، داعيا الوكالة التي تملك خبرة الى مرافقة هذه الوكالات.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية