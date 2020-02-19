أمين أندلسي للإذاعة : لجأنا إلى كراء طائرتين والتعاقد مع مضيفي طيران جدد لمواجهة الإضراب

كشف أمين أندلسي الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية عن تشكيل خلية ازمة للتكفل ببرامج الرحلات بعد دخول إضراب مضيفي الطيران هذا الأربعاء يومه الثالث.

وأوضح امين اندلسي الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان الشركة لجأت لكراء طائرتين من شركة طاسيلي للطيران والتعاقد مع مضيفين في الطيران أكملوا تكوينهم في مراكز تكوين مؤهلة معتمدة من طرف الدولة حيث استطعنا ضمان 60 بالمائة من برامج الرحلات.

وندد ضيف الصباح بالإضراب الذي وصفه بغير الشرعي والذي تفاجأت به الشركة لافتا هنا الى اطلاعه على بيان المطالب من خلال مواقع التواصل وهي في المجمل مطالب مهنية اجتماعية .

وقال أندلسي إنه عقب صدور حكم العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب قمنا بتوقيف تحفظي ل82 عاملا لم يلتحقوا بمواقع عملهم،علما ان عدد مضيفي الطيران في الشركة يبلغ 1100 موزعين على 56 طائرة.

من جهة ثانية اعلن ذات المتحدث عن خطة لتدعيم أسطول الجوية الجزائرية ب29 طائرة على دفعات.

وفي المجال التنافسي أشارالناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية الى اعتزام شركة الخطوط الجوية الفرنسية دخول السوق الجزائرية بطرح خطة استثمار كبيرة تضمن من خلالها 17 رحلة أسبوعيا بين الجزائر وفرنسا معتبرا هذا استهدافا مباشرا لنشاط الجوية الجزائرية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية