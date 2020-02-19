تأجيل محاكمة عبد الغني هامل إلى 11 مارس القادم بطلب من هيئة الدفاع

أجل قاضي محكمة سيدي امحمد بالجزائر العاصمة اليوم الاربعاء جلسة محاكمة المدير العام الاسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل المتابع بتهم أبرزها "تبييض الاموال" و "الثراء غير المشروع" و "استغلال النفوذ"، وذلك بطلب من هيئة الدفاع.

و بعد المداولات تقرر تأجيل المحاكمة الى يوم 11 مارس القادم بطلب من المحامين للاطلاع على بعض الوثائق، كما طلبت هيئة الدفاع برمجة المحاكمة في"جلسة خاصة".

ويتابع هامل، المتواجد رهن الحبس المؤقت منذ جويلية الماضي، بتهم متعلقة بالفساد منها "الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة" و"الثراء غير المشروع" و "تبييض الأموال".

ويتابع في نفس القضية أيضا اثنين من اولاده الموجودين رهن الحبس وابنته وزوجته الموضوعتين تحت الرقابة القضائية.