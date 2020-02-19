وزارة الاتصال تعقد لقاء مع الصحافة الالكترونية هذا الخميس بالمدرسة العليا للصحافة

دعت وزارة الاتصال المشتغلين في الإعلام الالكتروني داخل الجزائر وخارجها إلى ضرورة المساهمة في تنظيم هذا القطاع، كاشفة عن لقاء مفتوح هذا الخميس حول هيكلة وتقنين الصحافة الالكترونية التي وصفت بالفوضوية.

وفي حديث للقناة الإذاعية الأولى وصف مستشار وزير الاتصال العربي ونوغي اللقاء الوطني المخصص للصحافة الالكتروني باللقاء الإحصائي التعارفي، الذي يهدف الى ضبط الاطار القانوني بمساهمة المهنيين، موجها نداء للصحف الجزائرية الالكترونية في الخارج للدخول والتموقع في الساحة الجزائرية.

ودعا ونوغي المهنيين الى المشاركة بقوة في هذا اللقاء الذي تحتضنه المدرسة العليا للصحافة - تحت رعاية وزارة الاتصال- مؤكدا ان هدفها احصاء العدد الاجمالي للصحف الاللكترونية وتخليص القطاع من الفوضى، في ظل انعدام قانون يؤطر الصحافة الالكترونية التي تشتغل في الفوضى وفق ما وصفها ضيف الاذاعة الجزائرية.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية