رزيق يعلن عن استحداث بوابة الكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة المصدرين

في اطار رقمنة التعاملات التجارية أعلن وزير التجارة كمال رزيق هذا الأربعاء عن استحداث بوابة الكترونية جديدة للغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة لفائدة أكثر من 400 مصدر والتي ستدخل حيز التطبيق في غضون شهر كأقصى تقدير.

وأوضح كمال رزيق خلال زيارة معاينة للغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة- والتي تعرف حالة ترميم -أن هذه البوابة الالكترونية التي تأتي في اطار مسار الحكومة نحو رقمنة كل القطاعات "الهدف منها تسهيل عملية التصدير، حيث يسمح هذا الإجراء بعدم تنقل المصدرين من كل ربوع الوطن إلى الجزائر العاصمة وتمكينهم من الحصول على الوثائق الخاصة بهم".

هذا وأكدت المديرة العامة لغرفة التجارة والصناعة وهيبة بهلول أن هذه البوابة الالكترونية ستسمح بالتوقيع الالكتروني لكل الوثائق المطلوبة لعملية التصدير مضيفة انه خلال 2019 تم تسجيل أكثر من 8 آلاف عملية تصدير لمختلف الدول قام بها حوالي 400 مصدر.

من جهتهم أعرب بعض المصدرين في ميكرفون القناة الإذاعية الأولى عن استحسانهم لمثل هذه الإجراءات التي ستوفر عليهم الكثير من الجهد والوقت وتسهل عملية حصولهم على الوثائق اللازمة في عملية التصدير.

المصدر:الإذاعة الجزائرية