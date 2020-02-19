إسماعيل شرقي : الاتحاد الأفريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا

أعلن مفوض السلم و الأمن للاتحاد الأفريقي ، إسماعيل شرقي ، اليوم الأربعاء ، أن الاتحاد الأفريقي يعتزم نشر بعثة لمراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا و الاتصال مع الأطراف الليبية.في تصريح له أوضح السيد شرقي ".

نعتزم فور تأكدنا من احترام وقف إطلاق النار بشكل فعلي نشر بعثة مراقبة عسكرية لمراقبة اتفاق إطلاق النار و ضمان الاتصال مع الأطراف الليبية. وأضاف في هذا الصدد سنتطرق مع الأمم المتحدة إلى إمكانية إرسال بعثة تقييم مشتركة لما قبل- الانتشار الاتحاد الأفريقي-الأمم المتحدة". و تلتزم أطراف الأزمة في ليبيا منذ 12 فبراير المنصرم بوقف إطلاق النار بدعم من المجتمع الدولي و الدول المجاورة و الاتحاد الأفريقي.

و حسب السيد شرقي فان قمة الاتحاد الأفريقي الــــ 33 المُنعقدة يومي 9 و 10 فبراير كانت قد صنفت الملف الليبي من ضمن أولويات القارة مضيفا أن رئيس اللجنة رفيعة المستوى حول ليبيا دنيس ساسو نغيسو رئيس الكونغو قد نصب مجموعة اتصال منبثقة عن أعضاء اللجنة من أجل "مزيد من الفعالية و تنسيق أمثل للجهود الدولية في إطار البحث عن حل للأزمة الليبية".

و أضاف السيد شرقي أن المجموعة ستجتمع على مستوى رؤساء الدول و الحكومات و على مستوى الوزراء من أجل ضمان الاستمرارية.

و كان آخر اجتماع للجنة رفيعة المستوى حول ليبيا قد عُقد في 30 يناير ببرازافيل بعد مرور سبعة أيام على انعقاد اجتماع دول الجوار بالجزائر العاصمة.

في ذات السياق، أكد السيد شرقي على التزام الاتحاد الأفريقي بتسوية الأزمة في ليبيا مذكرا بالقرارات المتخذة على مستوى قمة مفوضية السلم و الأمن و ندوة رؤساء الدول و الحكومات.

و خلص السيد شرقي يقول أن القرارات تؤكد على "ضرورة وقف إطلاق النار و احترام حظر الأسلحة ووقف التدخلات الخارجية"، مضيفا أنها تجسد "مشاركة مباشرة في مراقبة وقف إطلاق النار و بعث تمثيل الاتحاد الأفريقي بطرابلس مع التحضير لندوة المصالحة".