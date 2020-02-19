البويرة: جرح 38 تلميذا في حادث مرور وقع بمنطقة ديرة

أُصيب ثمانية و ثلاثون (38) تلميذا بجروح بعد ظهر الأربعاء في حادث مرور وقع في منطقة ديرة (جنوب البويرة)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

و وقع الحادث اثر اصطدام حافلة لنقل التلاميذ بحافلة لنقل المسافرين على مستوى الطريق الوطني رقم 8 بديرة.

و أكد المكلف بالإعلام للحماية المدنية الملازم يوسف عبدات أن "38 تلميذا للتعليم المتوسط جُرحوا في هذا الحادث.

و تم إجلاء جميع الضحايا إلى مركز العلاج لديرة".

و تم فتح تحقيق من طرف الدرك الوطني من اجل الكشف عن أسباب هذا الحادث.

