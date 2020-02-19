وزير الصحة : رقمنة طلبات التداوي بالأشعة لتقليص أجالها

اجتمع وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، بمقر الوزارة بالمدراء المركزيين قصد العمل على "تسريع وتنفيذ والتكفل بالملفات ذات الأولوية لتحسين الرعاية الصحية للمواطنين"، حسب ما أفاد به بيان للوزارة هذا الأربعاء .

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء تمحور حول أولويتين و هما رقمنة القطاع و الاستعجالات الطبية.

وفي مجال الرقمنة تم التأكيد على وضع شبكات معلوماتية لـ 225 مؤسسة صحية، ورقمنة طلبات التداوي بالأشعة لتقليص أجالها، و رقمنة العيادات المتعددة الخدمات إلى جانب الإسراع في انجاز شبكات المعلومات على مستوى المؤسسات الصحية وربطها فيما بنها وبين مديريات الصحة والسكان والإدارة المركزية.

أما في مجال الاستعجالات الطبية، أمر الوزير بإعادة الاعتبار للمؤسسات العمومية للصحة الجوارية "للتخفيف على الضغط على المراكز الاستشفائية الجامعية بإنشاء وحدات استعجالية أولية مرجعية مكونة من فرق طبية وشبه طبية دائمة لضمان الاستشارات الطبية والتشخيص والعلاج على المستوى المحلي.