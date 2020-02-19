أمريكا تطالب الدول الأوروبية باستبعاد هواوي من تقديم تكنولوجيا الجيل الخامس

ذكر مسؤول أمريكي خلال تصريحات صحفية هذا الأربعاء بأن الولايات المتحدة طالبت حلفائها من الدول الأوروبية باستبعاد شركة هواوي من المشاركة في تكنولوجيا الجيل الخامس، واستخدام شركات بديلة مثل نوكيا وإيركسون، وسامسونج..

وأشار نائب وزير الأمن الإلكتروني والاتصالات والمعلومات، إلى أنه من الضروري الاعتراف بأن شركة هواوي أكثر تطوراً فيما يتعلق بتكنولوجيا الجيل الخامس، ولكن الولايات المتحدة تطلب من شركائها بعدم استخدامها لأنها تستخدم لأغراض تجسس لصالح الحكومة الصينية.

وأكد المسؤول الأمريكي على أن بلاده تشجع الدول الأوروبية للتفكير بحرص حول أمنها القومي، والقيود الاقتصادية التي قد تنشأ بشأن استخدام تكنولوجيا الجيل الخامس لهواوي الصينية، مضيفاً بأنه لا يمكن تحديد خطورة استخدام هذه التكنولوجيا ولكن بإمكان هواوي استخدام بيانات العملاء من الدول الديمقراطية.

الجدير بالذكر أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، حذرت في وقت سابق من خطورة السماح باستخدام منتجات هواوي الصينية، قائله بأنه يجب على دول الناتو عدم السماح بالتعامل مع هذه المنتجات الصينية، لأنها تمثل تهديداً خطيراً للأمن القومي الأمريكي.