سيال : تذبذب "ملحوظ" في عملية توزيع الماء الشروب من الاثنين إلى الخميس المقبلين

أعلنت شركة المياه و التطهير للجزائر (سيال) هذا الخميس أن عملية توزيع الماء الشروب ستعرف تذبذبا "ملحوظا" عبر كل بلديات ولاية الجزائر من صبيحة يوم الاثنين إلى غاية الخميس المقبلين, بسبب أشغال إصلاح 4 تسربات للمياه الشروب بمعدل تدفق جد مرتفع يقدر بحوالي 6000 م3/يوميا.

وقالت شركة سيال في بيان لها أنه "في إطار برنامجها الهادف للمحافظة على الموارد والتحضير لموسم الاصطياف, تبرمج شركة المياه والتطهير للجزائر - سيال - أشغال إصلاح 4 تسربات للمياه الشروب بمعدل تدفق جد مرتفع يقدر بحوالي 6000 م3/يوميا. هذه العملية تتطلب الوقف الكلي لقناتين رئيسيتين لنقل المياه التابعة لمحطة معالجة المياه الشروب ببودواو, التي تزود بلديات الجزائر العاصمة".

تدوم هذه الأشغال, حسب ذات البيان, أربعة أيام, وذلك ابتداء من الساعة 08:00 من صبيحة يوم الاثنين 24 فبراير 2020 إلى الساعة 20:00 من أمسية يوم الخميس 27 فيفري 2020 .

و"ينجر عن هذه الأشغال عجز في عملية الإنتاج يقدر بحوالي 000 230 م3/يوميا.

وذلك ما سيؤثر بشكل ملحوظ على عملية توزيع المياه الشروب في بلديات ولاية الجزائر العاصمة", تنبه شركة سيال.

لهذا الغرض, يضيف البيان, وخلال فترة هذه الأشغال سيتم وضع برنامج توزيع يومي ابتداء من الساعة 06:00 صباحا إلى 16:00 مساء, سيؤثر على كل من بلديات عين طاية, هراوة, المرسى, برج البحري, الرغاية, الرويبة, برج الكيفان, باب الزوار, الكاليتوس, براقي, الحراش, المحمدية, واد السمار, حسين داي, المقرية, باش جراح, بوروبة, جسر قسنطينة, بئر خادم, الجزائر الوسطى, بلوزداد, سيدي محمد, الشراقة, بوزريعة, بن عكنون, حيدرة, الأبيار, بيرمراد رايس, القبة, بني مسوس, دالي براهيم, باب الواد القصبة, واد قريش, بولوغين والرايس حميدو.

وستعرف البلديات الواقعة في سلسلة المرتفعات على غرار الدويرة, خرايسية, بابا أحسن, درارية, العاشور, أولاد فايت والسويدانية, تذبذبات أخرى.

للحد من الإزعاج تجاه زبائنها, وضمان تزويد المستهلكين ذوو الأولوية (المؤسسات العمومية والاستشفائية) على وجه الخصوص, تسخر شركة سيال كما هاما من الشاحنات ذات صهاريج.

اتخذت سيال كافة الإجراءات من أجل استئناف وضمان العودة للتزويد المستمر (24/24 ساعة) في البلديات المتأثرة خلال ليلة الخميس 27 فيفري إلى الجمعة 28 فيفري 2020, تختم ذات البيان.