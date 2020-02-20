تصنيف الفيفا : المنتخب الجزائري يستقر في المركز الـ 35

حافظ المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم على مركزه الـ 35 عالميا , في التصنيف الشهري للاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا), الصادر الخميس عبر موقع الهيئة الكروية الدولية على شبكة الانترنت .

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم , قد سجل فوزين متتاليين في تصفيات كاس إفريقيا للأمم 2021, على حساب -على التوالي- كل من زامبيا بنتيجة (5-0) بالبلدية و بوتسوانا بنتيجة (1-0) بغابورون, لحساب الجولتين الأولى و الثانية من المجموعة الثامنة التي جرت مقابلاتها نهاية شهر نوفمبر الماضي (2019).

وعلى الصعيد الإفريقي, يحتل المنتخب الجزائري الصف الرابع خلف كل من المنتخب السنغالي المتصدر (المركز الـ 20 عالميا ) و تونس (المركز الـ 27) ثمّ نيجيريا ( المركز 31) .

وحلت المنتخبات المنافسة " للخضر" في الدور التصفوي الثاني لمونديال 2022, في المراتب التالية : بوركينا فاسو (المركز الـ 59) , النيجر (المركز الـ 112), جيبوتي (الـمركز 184).

ولم يعرف الـشهر الأول من الـسنة الـجارية (2020) إجراء مقابلات كثيرة الأمر الذي يفسر الاستقرار الذي ميز ترتيب المنتخبات في التصنيف العالـمي, حيث اقتصرت هذه الـفترة,- منذ تصنيف شهر ديسمبر الماضي- على إجراء 15 مقابلة فقط, منها مقابلتين في نهاية سنة 2019 .

وعليه, لم تعرف صدارة الترتيب أي تعديل يذكر, ببقاء الـمنتخب البلجيكي في أعلى الـهرم متقدما كل من فرنسا والـبرازيل وانجلترا.

واتسم التصنيف الشهري للفيفا, بتحقيق منتخب فلسطين لقفزة نوعية, بكسبه لثلاثة مراكز (الـمركز الـ 103 +3), بفضل الـ فوز الـ ذي حققه في كاس بانغاباندو, الـذي مكنه من تجاوز كل من إستونيا و ترينيداد و توباغو, و موزمبيق و كينيا .

وسيتم الإعلان عن نتائج الـتصنيف الـمقبل يوم 9 أفريل 2020 .

-وفيما يلي ترتيب المنتخبات الـعشرة الأولى إفريقيا :

1- الـسنغال (الـمركز الـ 20 عالـميا)

2- تونس (المركز الـ 27)

3- نيجيريا (المركز الـ 31)

4- الـجزائر (الـمركز الـ 35)

5- الـمغرب (المركز الـ 43)

6- غانا (المركز الـ 46)

7- مصر (المركز الـ 51)

8- الـكاميرون (الـمركز الـ 53)

9- مالي (المركز الـ 56)

10- ج.الـكونغو (المركز الـ 56) .