وفاة جان دانيال: الرئيس تبون ينوه بصديق الثورة الجزائرية

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه لعائلة الصحفي الفرنسي، ومؤسس ومدير مجلة "لونوفال اوبسارفاتور"، جان دانيال، الذي وافته المنية يوم أمس الاربعاء، واصفا اياه "بصديق الثورة الجزائرية".

وكتب الرئيس تبون في تغريدة في حسابه على موقع تويتر "لقد احزنني نبأ وفاة جان دانيال، الصحفي والكاتب و مؤسس اسبوعية لونوفال اوبسارفاتور وكذلك صديق الثورة الجزائرية".

وأضاف رئيس الجمهورية "اقدم تعازي الى عائلة الفقيد ووسائل الاعلام الفرنسية".

للتذكير أن جان دانيال قد ولد في 21 جويلية 1920 بالبليدة (الجزائر)، وتوفي مساء يوم الاربعاء عن عمر ناهز 99 سنة، وقد كان له مسار طويل وغني في مجال الصحافة.

كما ان له عديد المؤلفات على غرار "مع كامو: كيف نقاوم روح العصر؟" (2006) و "كيف يمكن ان نكون فرنسيين؟" (2008) و "ميتيران المراوغ" (2016)، فضلا عن كتابات و قصص سير ذاتية مثل "الجرح".