تنس : تأهل الجزائري ماتيس عمير للنصف النهائي للدورة الدولية للأواسط

تأهل اللاعب الجزائري ، ماتيس عمير ، للدور نصف النهائي للدورة الدولية للأواسط، الجارية وقائعها بميادين باش جراح (الجزائر العاصمة)، عقب فوزه اليوم الخميس، أمام اللاعب البرتغالي مرياس دييغو بواقع مجموعتين لصفر (6-3، 6-3).

و خطف اللاعب الجزائري المجموعة الأولى 6-3، قبل أن يفوز مجددا في الشوط الثاني وبنفس النتيجة 6- 3.

وسيلاقي عمير في الدور نصف النهائي المبرمج صباح غد الجمعة (00ر10 )، منافسه المغربي وليد أهودا، المصنف الثاني في الجدول النهائي للذكور.

أما مقابلة الدور نصف النهائي الآخر سيجمع الاسباني بيراز بينا، المصنف الأول واللاعب الفرنسي مارسو فويلوكس.

وينظم هذا الموعد المصنف في الدرجة الخامسة، من قبل رابطة الجزائر تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للتنس والهيئة الدولية ويشارك في هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس، تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للتنس، والاتحادية الدولية للتنس، 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 بلدا في الجداول النهائية.



و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة، الأولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.