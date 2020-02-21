إيران: بدء عملية الاقتراع في الانتخابات البرلمانية

﻿فتحت مراكز الإقتراع في إيران، اليوم الجمعة، أبوابها أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الدورة الحادية عشرة لانتخابات" مجلس الشورى الإسلامي" (البرلمان)، وفي الدورة الخامسة للانتخابات النصفية لـ"مجلس خبراء القيادة.

ويبلغ عدد الناخبين في الانتخابات البرلمانية 57 مليونا و 918 ألفا و 159 شخصا، من بينهم مليونان و931 ألفا و 766 شخصا يحق لهم المشاركة للمرة الأولى بعد بلوغهم سن الثامنة عشرة، فيما يبلغ عدد مراكز الاقتراع في كافة أنحاء البلاد 55 ألف مركز اقتراع، موزعين على 208 دوائر انتخابية.

وكانت الحملات الانتخابية قد استمرت لمدة أسبوع، وانتهت صباح أمس الخميس بحلول موعد الصمت الانتخابي.