إشعار من سامسونغ يربك مستخدمي هواتفها

حصل مستخدمو الهواتف الذكية من سامسونغ على مفاجأة صباح الخميس حيث تم إرسال إشعار عشوائي لتطبيق تتبع الأجهزة المحمولة.

وكان الإشعار الذي تلقاه عدد كبير من المستخدمين مخصصا لتطبيق "فايند ماي موبايل" الخاص بشركة سامسونغ وظهر الرقم "1" مرتين في الإشعار، دون أي معلومات أخرى.

وبمجرد النقر فوقها، اختفى الإشعار، وأبلغ بعض المستخدمين عبر تويتر أنه استهلك جزءا كبيرا من عمر البطارية.

وفقا لشركة سامسونغ، فقد أرسل الإشعار "1" عن طريق الخطأ إلى عدد من هواتف غالاكسي كجزء من "اختبار داخلي"

وقالت الشركة في بيان "تم إرسال الإشعار عن غير قصد إلى عدد محدود من أجهزة غالاكسي"، وأضافت "يمكننا أن نؤكد لمستخدمينا أن هذا الإخطار لا يؤثر على أجهزتهم بأي شكل من الأشكال".

وتابعت سامسونغ "نحن نعتذر بشدة لزبائننا عن أي إزعاج سببه ذلك وسنضمن عدم وقوع حادث مماثل في المستقبل".

وأصدرت شركة التكنولوجيا الكورية الجنوبية العملاقة حديثا هاتفا مطويا هو غالاكسي زد فلب (Galaxy Z Flip)، وأبلغ الناس على وسائل التواصل الاجتماعي أن الجهاز الجديد تأثر أيضا بحادث الإخطار، وكذلك بعض سلسلة سامسونغ أس الجديدة وأجهزتها اللوحية.