كورونا: توقع ظهور نتائج تجربتين علاجيتين للفيروس خلال 3 أسابيع

﻿ توقعت منظمة الصحة العالمية أن تظهر النتائج الأولية لتجربتين سريريتين تهدفان إلى الخروج بعلاجات لفيروس كورونا الجديد، في غضون ثلاثة أسابيع، حسبما ذكرت مصادر إعلامية اليوم الجمعة.

ونقلت المصادر عن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، قوله: "نتطلع إلى معرفة نتائج تجربتين سريريتين لعلاجات جديدة قد تكون مفيدة في التصدي لفيروس كورونا الذي بدأ في الانتشار بمناطق مختلفة في العالم".

وأشار في هذا الصدد، إلى أن "إحدى التجربتين هي توليفة (خليط) من عقاري فيروس نقص المناعة البشرية (لوبينافير) و(ريتونافير) فيما تختبر التجربة الأخرى عقارا مضادا للفيروسات يسمى ريمدسيفير.

وأضاف قائلا: "نتوقع نتائج أولية في غضون ثلاثة أسابيع"، مضحا أن "عقار (ريمدسيفير) أظهر تأثيرا جيدا مضادا للفيروسات وذلك ضد فيروسات مثل فيروس (كورونا) المسبب للمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (السارس) وفيروس (كورونا) المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية في التجارب السابقة على الخلايا والحيوانات".

كما أوضح أن "نتائج استخدام هذا العقار أظهرت أيضا إلى حد ما تأثيرا جيدا مضادا للفيروسات ضد (كوفيد-19) على مستوى الخلايا"، لافتا إلى أنه "تم منذ ال6 فبراير الجاري، إخضاع عينة عشوائية من المصابين بالفيروس، بالعديد

من المستشفيات في مدينة (ووهان) بوسط الصين، إلى تجربة سريرية بعد تلقيها تطعيمات من (ريمدسيفير)، على أن تستمر التجربة حتى نهاية أبريل المقبل".

وكانت دراسة نشرت في عام 2004 أظهرت أن التوليفة المكونة من عقاري فيروس نقص المناعة البشرية (لوبينافير) و(ريتونافير) لها "فائدة سريرية كبيرة" عندما تعطى للمرضي المصابين بالسارس.

وقد بدأ مستشفى (جينيينتان) في ووهان، علاج أول 41 مريضا، تجربة مسيطر عليها على عينة عشوائية للتوليفة المكونة من عقاري فيروس نقص المناعة البشرية.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 2236 حالة، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 75 ألفا و465.