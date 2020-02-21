الجوية الجزائرية: توقيف إضراب مستخدمي الملاحة التجارية و استئناف برنامج الرحلات

استأنفت شركة الخطوط الجوية الجزائرية اليوم الجمعة رحلاتها الدولية والداخلية، وذلك بعد توقيف إضراب مستخدمي الملاحة التجارية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، أن "مستخدمي الملاحة التجارية للشركة الذين شنوا إضرابا عن العمل منذ الاثنين الفارط، و الذي دام أربعة أيام كاملة، قد أوقفوا الإضراب، مما سمح باستئناف الرحلات الجوية".

كما افاد اندلسي أن الجوية الجزائرية شكلت "خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التي عرفت تأخرا جراء الإضراب".

وجاء التوقف عن الإضراب - حسب ذات المتحدث - بعد "تحلي مستخدمي الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بهذا الشأن ولدعوة وزارة الأشغال العمومية والنقل إلى احترام قرارات العدالة بالتوقف "فورا" " عن هذه الحركة الاحتجاجية، إضافة إلى تنفيذ قرار العدالة ب"عدم شرعية" هذا الإضراب.

وكانت وزارة الأشغال العمومية والنقل دعت أمس الخميس إلى "احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذي صدر بشأنه قرار قضائي ينص على "عدم شرعيته و تغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار".