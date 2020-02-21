مدوار: الجولة العشرين للرابطة الثانية ستقام في موعدها

أكد رئيس الرابطة الوطنية المحترفة لكرة القدم عبد الكريم مدوار أن الجولة العشرين من الرباطة المحترفة الثانية ستقام في موعدها رغم إعلان عددا من أندية الرابطة عن مقاطعة الجولة.

وأشار مدوار في برنامج " استديو الكرة" الذي تبثه القناة الإذاعية الأولى إلى أن رؤساء الأندية أصروا على تأجيل الجولة العشرين من البطولة رغم وعود الأمين العام لوزارة الشباب والرياضة بتسوية مسألة المشاكل المالية بدعوى أنهم لا يثقون في وعود الوزارة بتسوية وضعيتهم.

وأضاف مدوار أن الرابطة الوطنية المحترفة منحت أكثر من 50 بالمائة من الحقوق لأندية الرابطة الثانية من خلال ميزانية الرابطة الوطنية رغم أنها لم تستلم حقوق البث التلفزيوني للعام الفارط حتى الآن.

ورفض المكتب الفدرالي للاتحادية الجزائرية لكرة القدم، المجتمع الخميس بالجزائر، تأجيل الجولة الـ20 من بطولة الرابطة المحترفة الثانية، المقررة يوم السبت، بعد قرار المقاطعة الذي اتخذته أندية هذا القسم.