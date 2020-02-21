الدورة الدولية للأواسط تنس: تأهل الجزائري ماتيس عمير للنهائي

تأهل اللاعب الجزائري ماتيس عمير لنهائي الدورة الدولية للأواسط، الجارية وقائعها بميادين باش جراح (الجزائر العاصمة)، عقب فوزه اليوم الجمعة، أمام المغربي وليد أهودا، المصنف الثاني في الجدول بواقع مجموعتين لصفر (2-0).

و خطف الجزائري المجموعة الأولى بنتيجة 6-4، قبل أن يطيح بمنافسه من جديد في المجموعة الثانية 6-3.

وفي النهائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت (00ر10)، يلاقي عمير منافسه الاسباني بيراز بينا، المصنف الأول.

بالإضافة إلى الجداول الفردية، فإن نهائيات الجداول الزوجية ستجرى نهاية اليوم الجمعة.

و يشارك في هذه الدورة المنظمة من قبل رابطة الجزائر للتنس، تحت إشراف الاتحادية الجزائرية للتنس، والاتحادية الدولية للتنس، 64 لاعبا و لاعبة يمثلون 23 بلدا في الجداول النهائية.

و ستكون هذه الدورة متبوعة بدورتين أخريين للأواسط بالجزائر العاصمة، الأولى دورة ''مهدي بوراس'' المقررة بميادين نادي حيدرة (24 إلى 29 فيفري 2020) والثانية دورة نادي النخيل ببن عكنون المقررة (2 إلى 7 مارس 2020.