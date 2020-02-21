نصر حسين داي : الجزائري نوفل خاسف ينضم رسميا إلى بوردو الفرنسي

انضم الظهير الدولي الجزائري (منتخبي الأواسط و الاولمبي) لنادي نصر حسين داي (الرابطة المحترفة الأولى)، نوفل خاسف، إلى نادي بوردو الفرنسي، على شكل إعارة، وفق ما أعلنه اليوم الجمعة، الفريق الناشط في الدرجة الأولى للبطولة الفرنسية المحترفة "ليغ 1".

وأوضح نادي الجنوب الفرنسي عبر موقعه الرسمي " "وقع نوفل خاسف (22 سنة) اليوم الجمعة، على العقد الذي يربطه بالفريق على شكل إعارة إلى غاية نهاية الموسم الحالي مع بند يتضمن إمكانية شراء العقد نهائيا.ويلتحق أحد آمال الكرة الجزائرية بنادي بوردو ليواصل عملية تطوره. و سيتم إشراكه في تعداد فريق الرديف الناشط بالقسم الثالث بقيادة مانو غيوديسلي، ماتيو شالمي و جاروسلاف بلازيل".

ولعب إبن حي القبة بالعاصمة، بمختلف المنتخبات الوطنية الجزائرية للشباب، حيث شارك بمقابلتين مع منتخب أقل 21 سنة و ستة مع منتخب أقل من 23 سنة.

وضمن البطولة الجزائرية المحترفة الأولى، خاض المدافع الجزائري 60 مباراة وسجل ستة أهدف، مع تقديمه لسبع تمريرات حاسمة.

وختم النادي الفرنسي بيانه : "اف.سي جيروندان بوردو سعيد جدا باستقبال لاعب شاب ذو إمكانيات واعدة.و اضاف معلقا "نتمنى له أن يتطور بصفة كاملة في مدينة بوردو وفوق الميادين بالقميص الأزرق".