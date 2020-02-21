كأس العرب لأقل من 20 سنة:المنتخب الجزائري يفوز على منتخب فلسطين بنتيجة 1-0

تفوق المنتخب الجزائري لكرة القدم لأقل من 20 سنة على نظيره الفلسطيني بنتيجة (1-0)، الشوط الأول (1-0)، اليوم الجمعة بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام، ضمن الجولة الثانية عن المجموعة الثالثة لكأس العرب للأمم للفئة، الجارية بالعربية السعودية (17 فبراير- 5 مارس).

وسجل هدف اللقاء الوحيد، المهاجم مروان زروقي (د 5) لفائدة "الخُضر"، ليهدي بذلك أولى النقاط للمنتخب الوطني خلال هذه الدورة العربية.وفي اللقاء الثاني عن نفس المجموعة، تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب المصري (2-2).

وبعد أعقاب هذه النتيجة، يحتل المنتخب الجزائري الصف الثالث برصيد 3 نقاط، بينما تتقاسم السعودية ومصر المرتبة الأولى بمجموع 4 نقاط لكل منهما.بينما يقبع منتخب فلسطين في المركز الأخير بدون رصيد.

ويوجد أشبال الناخب الوطني، صابر بن إسماعيل، أمام حتمية الفوز في المباراة الثالثة والأخيرة للدور الأول أمام منتخب السعودية، يوم الاثنين (30ر13 سا)، من أجل افتكاك بطاقة التأهل إلى الدور المقبل.و تجمع المباراة الأخرى بين منتخبي مصر و فلسطين.

وبمناسبة الجولة الافتتاحية، الثلاثاء الفارط، انهزم المنتخب الوطني ضد منتخب مصر بنتيجة ثقيلة 1- 4 .

يذكر أن الأول و الثاني عن كل مجموعة يتأهلان للدور ربع النهائي من هذه المنافسة ويشارك في هذه الدورة 16 منتخبا موزعة على أربع مجموعات، تجرى على ثلاث مدن سعودية : الرياض، الدمام و الخُبر.

ويلعب الدور نصف النهائي يوم الاثنين 2 مارس، قبل ثلاث أيام من اللقاء النهائي المبرمج بملعب "الأمير محمد بن فهد" بمدينة الدمام.

نتائج اليوم الرابع

نتائج مباريات اليوم الرابع لكأس العرب للأمم (اقل من 20 سنة) لكرة القدم، التي جرت اليوم الجمعة بالمملكة العربية السعودية.

الجمعة 20 فبراير 2020

المجموعة 3 ( الدمام):

- مصر- العربية السعودية 2-2

- الجزائر- فلسطين 1-0

المجموعة 4 ( الرياض):

- السنغال - السودان 3-1

- الإمارات العربية المتحدة- ليبيا 1-2

ملاحظة: يتأهل الفريقان الأولان عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي , المقرر يوم الخميس 27 و الجمعة 28 فبراير .