إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال لمسيرة سلمية

أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة ، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة سلمية في بلدة "عصيرة القبلية" جنوب نابلس.

وقالت مصادر فلسطينية، أن المسيرة، "انطلقت من وسط بلدة "عصيرة القبلية" باتجاه الأراضي المهددة بالاستيلاء لصالح مستوطنة "يتسهار" بهدف زراعة الأشجار، إلا أن جنود الاحتلال قمعوا المشاركين في المسيرة وحالوا دون زراعة الأشجار".

وأوضح صلاح الخواجا منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان-، إن الفعالية السلمية "جاءت ضمن سلسلة فعاليات أسبوع "الأبرتاد" الذي سينطلق في السادس عشر من شهر مارس المقبل "، موضحا أن "جزءا من هذه الفعاليات بدأ منذ أيام بالتنسيق مع اللجان الشعبية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان".

وأضاف الخواجا ، أن هذه الفعاليات ستقام في 8 قرى بمناطق المواجهة مع المستوطنين والاحتلال بهدف تعزيز صمودها.

وأدانت الرئاسة الفلسطينية أمس الخميس قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مدينة القدس ، وشق طرق استيطانية في الضفة الغربية ، معتبرة إياه تدمير ممنهج لحل الدولتين.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا)، أن إصرار سلطات الاحتلال على الاستيطان هو "تدمير ممنهج لحل الدولتين لتنفيذ صفقة القرن (الأمريكية) المخالفة لكل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يعتبر الاستيطان الإسرائيلي كله غير شرعي في الأراضي الفلسطينية".