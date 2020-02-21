الصين: مدينة "ووهان" تشهد معدلات شفاء من الفيروس أكثر من الإصابات الجديدة

أعلن المتحدث باسم اللجنة الوطنية للصحة مي فنغ، اليوم الجمعة، أن العدد اليومي لمرضى فيروس كورونا الجديد الذي عولجوا وغادروا المستشفيات حديثا في "ووهان"- حاضرة مقاطعة "هوبي" ومركز تفشي المرض، "تجاوز عدد الإصابات المؤكدة الجديدة لأول مرة".

وفي مؤتمر صحفي، ، قال مي ، إن "عدد المرضى الصينيين الذين عولجوا حديثا وغادروا المستشفيات في يوم واحد ، تجاوز ألفي شخص للمرة الأولى أمس الخميس"، مضيفا ، أن" معدلات الشفاء في ووهان وأجزاء أخرى من هوبي وفي مناطق أخرى على مستوى المقاطعة في البلاد واصلت الارتفاع خلال الأسبوع الماضي".

وأشار ، إلى أن البلاد "ستبذل جهودا شاملة لعلاج الحالات الشديدة والحرجة لمرضى (كوفيد-19) ولتقليل معدل الوفيات".

وأكد المتحدث أنه في الوقت نفسه، "ستعمل السلطات الصحية على تحسين خطة التشخيص والعلاج ذات الصلة، وتجمع بين الطب الصيني التقليدي والطب الغربي في العلاج، وتعزز علاج وإدارة الحالات الخفيفة، وتواصل تحسين معدل الشفاء من (كوفيد-19).

وكانت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، قد أعلنت في وقت سابق اليوم عن ارتفاع عدد الوفيات من جراء الإصابة بفيروس كورونا الجديد، إلى 2236 حالة، بينما بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 75 ألفا و465.