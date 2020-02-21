الحوثيون يعلنون استهداف شركة "أرامكو" وأهداف أخرى في السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله (الحوثيون) في اليمن اليوم الجمعة أنها استهدفت شركة أرامكو السعودية وأهدافا أخرى "حساسة" في ينبع غربي المملكة.

وذكرت قناة (المسيرة) الناطقة باسم الجماعة، أن العملية التي أطلق عليها "توازن الردع الثالثة" نفذت بــ" 12 طائرة مسيرة من نوع (صماد 3) وصاروخين من نوع (قدس) المجنح، وصاروخ (ذو الفقار) الباليستي بعيد المدى".

وأضافت أن العملية استهدفت شركة أرامكو عملاق صناعة النفط السعودية وأهدافا "حساسة" أخرى في ينبع وأصابت أهدافها "بدقة عالية".‏‎ وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية في وقت سابق اليوم عن اعتراض صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون من صنعاء باتجاه مدن في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي باسم التحالف العقيد تركي المالكي، في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إنه "عند الساعة (03:00) من صباح اليوم اعترضت قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه مدن سعودية.ولم يوضح المالكي المدن المستهدفة وعدد الصواريخ، التي أُطلقت.

لكنه أكد "أن هذه الصواريخ تم إطلاقها بطريقة متعمدة وممنهجة لاستهداف المدن والمدنيين، مما يعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا لدعم الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وحكومته في مواجهة الحوثيين منذ مارس من العام 2015.