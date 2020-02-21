دورة تأهيلية لأولمبياد 2020: تأهل الملاكمة الجزائرية سنوسي فاطمة الزهراء للدور ربع النهائي

تأهلت الملاكمة الجزائرية سنوسي فاطمة الزهراء اليوم الجمعة للدور ربع النهائي لفئة 57 كلغ ، للدورة التأهيلية (رجال وسيدات) لمنطقة إفريقيا للألعاب الأولمبية طوكيو-2020، الجارية وقائعها من 20 إلى 29 فبراير بداكار (السينغال).و فازت الممثلة الجزائرية على منافستها راسدارينو ماري (مدغشقر).

و ستلتقي الملاكمة الجزائرية سنوسي نظيرتها البوتسوانية، كينوسي سادي (المعفاة من الدور السابق)، في الدور ربع النهائي المقرر يوم 24 فبراير .

و في وقت سابق من اليوم أقصيت الملاكمة الجزائرية سارة كالي أماما الايفوارية سيجا سانوغو بالنقاط (2-1) برسم الدور ثمن النهائي لفئة 69 كلغ.

من جهته، يواجه محمد فليسي (52 كلغ) -المعفى من الدور الــــ 16- يوم الأحد الكونغولي دودو الونغا كابانجي، الفائز بالنقاط على اندريا ناريفلو ماركو (مدغشقر)، سهرة الخميس، لحساب الدور الـــ 16.

وعند فئة أقل من 75 كلغ، يواجه الجزائري يونس نموشي (المعفى من الدور الأول)، يوم الأحد برسم ثمن النهائي، الأنغولي، ادواردو زولا دانيال، الفائز بالنقاط، أمسية الخميس، ضد السنغالي ندياي بابي مامادو.