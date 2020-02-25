رشيد حمدوش للإذاعة: ضرورة إنشاء كتابة دولة للتنشئة الاجتماعية، من أجل تأطير القدرات السياسية و الاجتماعية للشباب الجزائري.

دعا المختص في علم الاجتماع البروفيسور رشيد حمدوش إلى إنشاء كتابة دولة للتنشئة الاجتماعية وربطها مباشرة مع وزارة التربية بهدف بناء جيل متشبع بأسس وقيم اجتماعية وسياسية قصد التأطير السليم و البناء للقدرات الشبابية.

وقال ضيف ملتيميديا الإذاعة الجزائرية هذا الثلاثاء "إن الحراك أعاد بناء الرابط الاجتماعي و السياسي بين الحاكم و المحكوم في الجزائر بعد أن أزمته السياسات العمومية السابقة التي أعدمت ثقة المواطن في حكومته".

وثمن البروفسور حمدوش التوجه الجديد لحكومة جراد التي أتت بأفكار ونظرة جديدة في مختلف السياسات وشتى القطاعات وفي المجتمع الجزائري ككل .

وقال حمدوش إن نية الحكومة في الإصلاح موجودة وجلية، ولكن ثمارها لا يمكن أن تجنى في فترة وجيزة ِ''حالها كحال البيت الذي يعمر على أساس متين فبناؤه يتطلب وقتا ليكون الانجاز في أبهى صوره ''

ودعا صاحب كتاب ~مسألة الرباط الاجتماعي في الجزائر المعاصرة امتدادية أم قطيعة~ الشباب الجزائري إلى الاستماع للنداءات المعلنة و الخفية للحكومة التي مدت يدها لشعبها حتى يكون شريكا في بناء الجزائر الجديدة .

وأكد المختص في الروابط الاجتماعية على ضرورة اعتماد معيار الكفاءة من اجل إشراك النخبة و الاعتماد على بحوثها العلمية بهدف بناء استراتجيات فعالة من شانها أن تجسد السياسات الجديدة الرامية إلى بناء جزائر قوية متماسكة ورائدة في شتى المجالات .

المصدر :ملتيميديا الإذاعة / إيمان لعجل