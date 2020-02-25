الكشف عن مخبأ للأسلحة بالمسيلة و تدمير آخر للجماعات الإرهابية بتيبازة

كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, هذا الاثنين إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية الهامل ولاية المسيلة, مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين آليين وأربعة مخازن ذخيرة, فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بولاية تيبازة, حسبما أفاد به الثلاثاء بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في إطار مكافحة الإرهاب, كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي, يوم 24 فيفري 2020 , إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة جبل الفرنان، بلدية الهامل بولاية المسيلة بالناحية العسكرية الأولى, مخبأ للأسلحة يحتوي على مسدسين (02) آليين وأربعة مخازن ذخيرة, فيما دمرت مفرزة أخرى مخبأ للجماعات الإرهابية وقنبلة تقليدية الصنع بمنطقة تازروت, بلدية الأرهاط بولاية تيبازة بالناحية العسكرية الأولى".

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة, "أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وبرج باجي مختار بالناحية العسكرية السادسة, 26 شخصا وضبطت شاحنتين (02) وثلاث مركبات رباعية الدفع و5170 لتر من الوقود الموجه للتهريب, بالإضافة إلى 7 مولدات كهربائية و3 مطارق ضغط وجهاز كشف عن المعادن و13 كيس من خليط الحجارة وخام الذهب, في حين أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي ببرج بوعريريج بالناحية العسكرية الخامسة، 03 تجار مخدرات وحجزت 4311 قرص مهلوس ومركبتين (02) سياحيتين".

من جهة أخرى, "أحبط حرس السواحل محاولتي هجرة غير شرعية لـ 45 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بالقل, ولاية سكيكدة بالناحية العسكرية الخامسة, فيما تم توقيف 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من عين قزام وتلمسان وجانت".