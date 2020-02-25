محمد الصالح بوزريبة للإذاعة: ندعو لإنشاء مخبر وطني لمراقبة نجاعة الأجهزة الكهرومنزلية

كشف محمد الصالح بوزريبة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة عن التحضير لإستراتجية جديدة في مجال الطاقة تهدف لتجنيد وهيكلة جميع الصناعيين في مجال أجهزة التبريد على مستوى جمعية معينة، بالإضافة لتجنيد الوزارات ذات العلاقة من اجل التشاور فيما يتعلق بحماية السوق وخلق منافسة نزيهة.

وأضاف محمد الصالح بوزريبة الذي نزل ضيفا هذا الثلاثاء على برنامج "ضيف الصباح" للقناة الإذاعية الأولى أن "الجزائري يستهلك حوالي 3000 كيلوات سنويا وهذا يستلزم حماية السوق من خلال منع الأجهزة التي تستهلك الطاقة بصفة مفرطة من التسويق".

ودعا لإنشاء مخبر وطني لمراقبة نجاعة الأجهزة الكهرومنزلية بغرض تحسيس وتوعية المواطن بالمخاطر التي قد تنجم عن سوء استغلال هذه الأجهزة، كما حث على توفير سوق وطني للتحكم في الطاقة.

في مجال الإنارة العمومية أعلن عن برنامج طموح لاستبدال جميع المصابيح المنزلية و"هو ما سيعود بفائدة كبيرة على البلاد لاسيما وان الجزائر متأخرة نوعا ما في هذا المجال مقارنة بالدول الأخرى".

وكشف المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير وترشيد استخدام الطاقة عن إطلاق الوكالة لمناقصة لشراء مليون مصباح اقتصادي من نوع led موجهة للمستهلك بأسعار مدعمة، من اجل التحول للإنارة الاقتصادية في غضون الخمس سنوات المقبلة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية