الطبعة الدولية الرابعة لصالون النسيج والجلود : نشاط جزائري مهم نحو الاستغناء عن استيراد المادة الأولية

تشهد الطبعة الرابعة للصالون الدولي للنسيج و الجلود و الملابس بقصر المعارض والتي تدوم إلى غاية الخميس المقبل، مشاركة أزيد من 50 شركة جزائرية وطنية عمومية و خاصة، بالإضافة إلى حوالي 30 شركة من الهند و 10 شركات من تركيا و عدة مؤسسات أخرى من مختلف الدول لاسيما تونس و المغرب و الباكستان و أوروبا.

و أشار منظم هذه الطبعة بكوش محمد أمين، إلى أن الهدف من تنظيم هذا الصالون يرمي أساسا لتشجيع الصناعة المحلية و إبرام شراكات تعاون وتكثيف اللقاءات بين المتعاملين الاقتصاديين في مجال النسيج و الجلود لمعرفة أخر التطورات الحاصلة في هذه المجالات.

من جانبه أكد سليم عقون ممثل شركة "متيجة لتحويل البلاستيك" ومنتج للمادة الأولية لصناعة النسيج، نجاح الشركة في تمويل السوق المحلية واستغناء الجزائر عن استيراد هذه المادة التي تصنع في الجزائر بنسبة مائة بالمائة يستفيد منها المصنعون والمشتغلون في مجال صناعة النسيج.

وفي مجال صناعة الأخذية استطاع عمر سنوس صانع أحذية بولاية تلمسان، أن يطور صناعة الأحذية بجلد البقر بجودة عالية وأصبح ينافس بها حتى السوق الصينية.

أما لؤي محمد يحي درويش الذي ينشط في مجال صناعة القفطان والألبسة التقليدية بأن الأسواق الجزائرية واعدة، وأنه يطمح إلى تسويق منتجاته عبر كامل التراب الوطني.

يشار إلى أن هذه الطبعة شهدت غياب حوالي 53 مؤسسة صينية بسبب فيروس كورونا الذي لايزال يحصد العديد من الضحايا بالصين.