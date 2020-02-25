الرئيس تبون : ﻿"توافق تام" بين الجزائر وقطر حول كل القضايا الإقليمية والدولية

أكد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، هذا الثلاثاء ،على وجود "توافق تام" بين الجزائر وقطر حول مختلف القضايا الإقليمية والدولية.

وقال الرئيس تبون، في ندوة صحفية مشتركة مع أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الذي يقوم بـزيارة رسمية الى الجزائر، "كان لنا محادثات ثنائية توسعت لأعضاء وفدي البلدين" ، وتم خلال هذه المحادثات التأكيد على وجود "توافق تام بين البلدين حول كل النقاط التي طرحت أثناء المحادثات، سواء كانت اقتصادية أو سياسية أو جهوية تتعلق بالقضايا الخاصة بالعالم العربي و تلك المتعلقة بالشأن الدولي".

وأعرب الرئيس تبون عن أمله في استمرار هذا التوافق الذي يجمع بين البلدين، معبرا عن شكره للشيخ تميم على زيارته للجزائر.

أمير دولة قطر يثمن دور الجزائر في حل النزاعات على المستويين الإقليمي والعربي

من جهته ثمن أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، "دور الجزائر الإقليمي والعربي" وإسهامها في "حل الكثير من النزاعات".

وقال الشيخ تميم, في الندوة الصحفية "نثمن دور الجزائر الإقليمي والعربي" ، مضيفا أن "الجزائر لها تاريخ مشرف في حل الكثير من النزاعات الموجودة في المنطقة و في العالم العربي ونحن بحاجة إلى الجزائر لأن العالم العربي يمر، مع الأسف، بكثير من الأزمات".

وفي ذات السياق، أعرب أمير دولة قطر عن أمله في أن تكلل القمة العربية المقبلة التي ستعقد بالجزائر ب" النجاح".

وبشأن المحادثات التي جمعته مع الرئيس تبون، أكد الشيخ تميم أنها "كانت بناءة وطيبة ونحن متفقون في كل الأمور"، مؤكدا عزمه على "العمل على تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية".

وكانت المحادثات التي أجراها رئيس الجمهورية, مع أمير دولة قطر قد توسعت, لتشمل أعضاء وفدي البلدين.

وشارك في هذه المحادثات, التي جرت بمقر رئاسة الجمهورية, عن الجانب الجزائري, كل من وزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم ووزير الصناعة والمناجم فرحات آيت علي ووزير المالية عبد الرحمن راوية و الوزير المستشار للاتصال الناطق الرسمي لرئاسة الجمهورية, بلعيد محند أوسعيد.

وعن الجانب القطري, حضر كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني ووزير المالية الشيخ علي شريف العمادي.

وكان أمير دولة قطر قد حل صباح الثلاثاء بالجزائر في زيارة رسمية تستغرق يوما واحدا.