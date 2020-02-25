الرئيس تبون يقدم تعازيه لعائلة صديق الجزائر هيرفي بورج

تقدم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم الثلاثاء ب "تعازيه الصادقة" لعائلة صديق الجزائر، الكاتب الفرنسي، هيرفي بوج الذي توفي أول أمس الأحد عن عمر ناهز 86 سنة.

وكتب رئيس الجمهورية على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي ، فايس بوك : ":تلقيت بحزن نبأ وفاة هيرفي بورج ، الصحفي والكاتب الفرنسي وصديق الجزائر المعروف بمواقفه ضد الاستعمار، أثناء حرب التحرير. تعازي الصادقة لعائلته وذويه".

يذكر أن هيرفي بورج من مواليد 2 ماي 1933 بمدينة ران الفرنسي وهو متخرج من المدرسة العليا للصحافة.

و قد كرس مساره المهني للإعلام والسياسة والدبلوماسية كما تقلد منصب سفير لفرنسا لدى منظمة اليونسكو.

و فضلا على مساره الطويل في عالم الصحافة والإعلام، عرف الراحل بمواقفه المناهضة للاستعمار لاسيما خلال ثورة أول نوفمبر المجيدة، حيث تحصل على الجنسية الجزائرية بعد الاستقلال.

وكان للفقيد العديد من المؤلفات والاسهامات بخصوص مجال السمعي البصري و الجزائر وإفريقيا.