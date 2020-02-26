﻿الرئيس تبون يشرع في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية

شرع رئيس الجمهورية, عبد المجيد تبون, بعد ظهر الأربعاء، في زيارة دولة إلى المملكة العربية السعودية تستغرق ثلاثة أيام، وذلك تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين, الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.

وكان الرئيس تبون قد غادر صباح اليوم أرض الوطن في اتجاه الرياض، مرفوقا بوزير الشؤون الخارجية صبري بوقدوم.

وسيجري السيد تبون, خلال هذه الزيارة، محادثات مع الملك سلمان بن عبد العزيز ال سعود، حول سبل ووسائل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والتنسيق والتشاور في القضايا التي تهم البلدين.

في هذا الخصوص يرى الخبير والأستاذ في الاقتصاد عبد الكريم بن أعراب أن زيارة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى المملكة العربية السعودية ستفتح آفاقا واسعة للتعاون بين البلدين وستمكن من رفع حجم المبادلات التجارية وتجسيد مشاريع الشراكة والاستثمار المبرمجة.

وأوضح عبد الكريم بن أعراب في تسجيل للقناة الإذاعية الأولى أنه تربط بين الجزائر والسعودية علاقات متميزة على الصعيد السياسي والاقتصادي خاصة ما تعلق بمجال المحروقات حيث بإمكان البلدين والدول الشقيقة أن تتفق على سعر مرجعي يخدم مصالحهم مبرزا امكانية تطور حجم المبادلات التجارية من خلال وجود المنتوجات الجزائرية في أسواق السعودية والعكس صحيح.

وأشار الخبير إلى أن السعودية تعد من أهم شركاء الجزائر حيث بلغت قيمة الواردات خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية 473 مليون دولار .

هذا وتجمع بين الجزائر والسعودية إرادة مشتركة لقيادتيهما في توسيع الشراكة حيث توجت هذه الاخيرة بالتوقيع على 3 اتفاقيات تعاون في مختلف المجالات منها تدفق الاستثمارات السعودية نحو الجزائر خاصة في قطاعات الصناعة والفلاحة والسياحة.