سليم دادة للإذاعة: صالون دولي للمقاولاتية الثقافية جوان المقبل

شدد ، سليم دادة كاتب الدولة مكلف بالإنتاج الثقافي، على إدراج الثقافة كمصدر للترويج من خلال خلق سوق فنية وتشجيع ما يسمى بالمقاولاتية الثقافية وهو ما تشتغل عليه كتابة الدولة للإنتاج الثقافي من خلال تنظيم صالون دولي للمقاولاتية الثقافية جوان المقبل، مؤكدا أن الفرص متاحة للانتقال من الفعل البروتوكولي الى ثقافة اقتصادية إستراتجية تخلق عمالة وتفعل الديبلوماسية والعلاقات الخارجية .

وأضاف سليم دادة الذي نزل ضيفا هذا الأربعاء على برنامج ضيف الصباح للقناة الإذاعية الأولى ان دائرته ستقوم بتنظيم أول صالون وطني للمقاولاتية الثقافية نوفمبر المقبل من اجل الاطلاع على النماذج الجزائرية في هذا المجال.

وأحصى ضيف الصباح 29 مهرجانا دوليا بالجزائر،تفتقر في مجملها للإشعاع الإفريقي والإقليمي مرجعا ذلك لإشكاليات في التنظيم والتسيير وفي طريقة العمل.

وحث الوزير على ان تنخرط هذه المهرجانات في التنمية المستدامة من خلال فريق عمل يشتغل طول السنة ويتوج بعد نهايته بمادة ترويجية عبرالقنوات الإعلامية .

واعتبر ضيف الصباح ان الفرصة متاحة في مجال الثقافة للانتقال من الفعل البروتوكولي الى ثقافة اقتصادية إستراتجية تخلق عمالة وتفعل الديبلوماسية والعلاقات الخارجية.

وفي مجال بطاقة الفنان قال:"ان هناك نص قانوني سيصدر قريبا يتمثل في التاسيس القانوني لبطاقة الفنان وهو تثمين وترويج للمكتسبات التي تنجم عن البطاقة ليصبح اسمها بطاقة الهوية الفنية.

المصدر: الإذاعة الجزائرية