المشاركون في الملتقى الدولي حول العقيدة والاستقرار يدعون إلى تجنب اجترار صراعات الماضي

دعا المشاركون في الملتقى الدولي حول الشيخ محمد العربي التباني الى تجنب اجترار الصراعات العقدية والاختلافات الفقهية الموروثة عن التراث الاسلامي، مؤكدين على ضرورة العودة الى الاسلام القرآني.

وقال الباحث السعودي منذر السقار في تصريح للاذاعة الجزائرية على هامش الطبعة الثانية للملتقى الدولي حول الشيخ التباني، -الذي تحتضنه ولاية برج بوعريريج تحت شعار " العقيدة المعرفة وأثرها في وحدة الأمة واستقرارها إن على الامة الاسلامية تجاوز خلافاتها، متأسفا على ما وصفه باجترار صراعات الماضي داعيا في هذا السياق الى ضرورة العودة الى الاسلام القرآني بدل الغرق في الخلافات، والتناحر ، مؤكدا أن الامر ليس خيارا وانما هو حتمية للوقوف أمام التحديات التحديات التي تواجه الامة الإسلامية.

وتجدر الاشارة الى ان فعاليات الملتقى الدولي حول الشيخ محمد العربي بن التباني والمنظم من قبل المجلس الاسلامي الاعلى بالتعاون مع ولاية برج بوعريريج ستتختم مساء اليوم 26 فيفري.

المصدر: موقع الإذاعة الجزائرية