طلاق بالتراضي بين بلال دزيري وإتحاد العاصمة

أعلن نادي اتحاد الجزائر هذا الأربعاء عن توصله إلى اتفاق بالتراضي يقضي بفسخ عقد المدرب بلال دزيري بلال بإلحاح منه , حسب بيان نشره بصفحته الرسمية على الفايسبوك.

وكتبت إدارة النادي العاصمي الناشط في بطولة الرابطة الأولى لكرة القدم في بيانها تقول : ''توصل الاتحاد وبلال دزيري اليوم الأربعاء 26 فيفري لاتفاق رسمي من أجل فسخ العقد بالتراضي برغبة من المدرب".

وجاء هذا القرار يومين بعد انهزام الاتحاد أمام الجار مولودية الجزائر في الداربي (0-1) بملعب 5 جويلية, ضمن فعاليات الجولة الـ 19 من البطولة المحلية.

وكان دزيري قائد الاتحاد سابقا, قد استقال من قبل عندما أقصي النادي في الدور الـ 16 من كأس الجزائر أمام المضيف جمعية وهران (1-0) الناشط في الرابطة الثانية لكرة القدم, قبل أن يتم رفضها من قبل عاشور جلول, الرئيس المدير العام لمجمع سيربور, المالك لأغلبية أسهم لنادي إتحاد العاصمة

ويتواجد الآن الاتحاد في المرتبة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى برصيد 25 نقطة, قبل إجراء الجولة الـ 20 يوم السبت أين سيحل رفقاء مفتاح ضيوف على شيبة الساورة في لقاء صعب.