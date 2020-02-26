إصابة 20 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال شرق مدينة نابلس

أصيب 20 فلسطينيا خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي هذا الأربعاء "مقام يوسف", شرق نابلس بالضفة الغربية, فيما اعتقلت تلك القوات 10 فلسطينيين من مناطق متفرقة بالقدس المحتلة والضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية وطبية - لوكالة الأنباء الفلسطينية- أن عدة آليات عسكرية إسرائيلية اقتحمت شارع عمان ومحيط "مقام يوسف" شرقا, وأطلقت قنابل الغاز والرصاص المطاطي اتجاه عشرات الشبان, مما أدى إلى إصابة 20 فلسطينيا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والاختناق بالغاز المسيل للدموع.

وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن 20 فلسطينيا أصيبوا خلال مواجهات مع قوات الاحتلال قبيل اقتحام المستوطنين المكان, أربعة منهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط, و16 آخرين اختناقا بالغاز المسيل للدموع, وجرى إسعافهم ميدانيا.

وكان حوالي ألفي مستوطن اقتحموا المقام وأدوا طقوساتهم التلموذية.

من جهة أخرى, اعتقلت قوات الاحتلال ثمانية فلسطينيين من بلدة حزما شمال شرق القدس لمحتلة, بينهم ثلاثة أسرى محررين, فيما اعتقلت شابا بعد اقتحام منزله في قرية دير نظام شمال غرب رام الله, وشابا آخر من مدينة بيت لحم.