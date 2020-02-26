افتتاح الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية بوهران

افتتحت هذا الأربعاء بقصر المعارض بحي "المدينة الجديدة" بوهران فعاليات الصالون الدولي الثاني للاستثمار في العقار والبناء والأشغال العمومية "وهران للاستثمار والتصدير 2020" بمشاركة زهاء 93 عارضا من داخل وخارج الوطن .

ويجمع هذا الصالون مؤسسات وطنية عمومية وخاصة متخصصة في مجال العقار و البناء والتهيئة الخارجية والداخلية وأخرى من تونس وكندا وتركيا والصين وبلجيكا وغيرها إلى جانب مؤسسات بنكية متخصصة في تمويل العقار والسكن والوكالة المحلية لدعم تشغيل الشباب.

وتحتضن هذه التظاهرة الاقتصادية المنظمة بمبادرة من وكالة "سانفلاور للاتصال" ثلاثة صالونات في آن واحد وهي "العقار والبناء والأشغال العمومية" و"الصناعة والمناولة" و"النقل واللوجيستيك" وذلك بهدف بخلق تناغم وفضاء للتبادل بين المهنيين والمتعاملين الاقتصاديين بالنظر إلى أهمية تعدد القطاعات في تطوير اقتصاد إنتاجي .

ويعد هذا الحدث الأول من نوعه بالجهة الغربية للوطن فرصة لربط وتعزيز علاقات الشراكة بين المهنيين المشاركين, يشير لوأج محافظ الصالون أحمد حنينيش الذي أضاف أن هذه التظاهرة ستصبح ابتداء من هذه الطبعة تقليدا سنويا بولاية وهران باعتبارها قطبا اقتصاديا بامتياز .

كما سيتم على هامش هذا الحدث الاقتصادي الذي سيتواصل إلى غاية 2 مارس القادم برمجة محاضرات متبوعة بنقاش تتناول مختلف المواضيع ذات الصلة على غرار تطهير مناخ الأعمال وتسهيل إجراءات الاستثمار في مجال العقار الصناعي والإطار القانوني والجبائي وكذا التمويل وغيرها.