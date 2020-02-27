الجزائر تدين "بشدة" الهجوم الإرهابي الذي استهدف منطقة غومبي في نيجيريا

أدانت الجزائر هذا الأربعاء "بشدة" الهجوم الذي اقترفته الجماعة الإرهابية "بوكو حرام" ضد منطقة غومبي شمال شرق نيجيريا, معربة عن " تضامنها التام" مع الحكومة و الشعب النيجيريين في هذه المحنة.

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي الشريف, يقول "ندين بشدة الهجوم الشنيع الذي اقترفته الجماعة الإرهابية (بوكو حرام) ضد منطقة غومبي التابعة لولاية أداماوا في شمال شرق نيجيريا و الذي خلف العديد من القتلى من المدنيين و في صفوف الجيش النيجيري".

و استرسل بن علي الشريف يقول "نتقدم بتعازينا لعائلات ضحايا هذا العمل الشنيع معربين عن تضامننا التام مع حكومة نيجيريا و شعبها الشقيق في هذه المحنة الأليمة".

و أضاف أن "هذه الهجومات ضد أهداف مدنية تدل على فشل المخطط الإرهابي و فروعه بالمنطقة أمام عزم و حزم السلطات النيجيرية في الحرب التي تخوضها دون هوادة ضد الإرهاب".