تأهل الملاكمين فليسي ولموشي وبن شبلة لأولمبياد طوكيو 2020

تأهل كل من الملاكمين الجزائريين محمد فليسي (52 كلغ) ويونس لموشي ( 75 كلغ) وعبد الحفيظ بن شبلة (91 كلغ) هذا الأربعاء إلى اولمبياد طوكيو 2020.

جاء هذا التأهل إلى الأولمبياد في إطار الدورة التأهيلية الجارية أطورها في دكار السينغالية .

وقد تغلب فليسي في نصف النهائي على السينغالي تتيح سليماني, فيما فاز لموشي على الأوغندي كافيما دافيد سيموجي, وفاز عبد الحفيظ بن شبلة على المصري يوسف كرار.

ويدخل ستة ملاكمين آخرين المنافسة هذا الأربعاء ضمن الدور نصف النهائي وهم : محمد حمري ( 81 كلغ), شعيب بلودينات (+91 كلغ), إيمان خليف ( 60 كلغ), بوعلام رميساء ( 51 كلغ), إشراق شايب ( 75 كلغ) .

بالمقابل , أقصي كل من , يحي عبد لي (63 كلغ), شمس الدين كرامو ( 69 كلغ), أسامة مرجان (-57 كلغ), فاطمة الزهراء سنوسي (57 كلغ) و سارة كالي (69 كلغ ).

ولدى الرجال يتأهل أصحاب المراتب الثلاث الأولى إلى أولمبياد طوكيو2020 بينما يتأهل في فئتي 91 و+91 كلغ منشطا النهائي.

أما لدى السيدات, فتتأهل منشطات النهائي, باستثناء وزن 51 كلغ التي تقتطع فيه صاحبات المراتب الثلاث الأولى تأشيرة المرور إلى الأولمبياد.

وتتواصل منافسات الدورة التأهيلية بدكار حتى 29 فبراير, بمشاركة 13 ملاكما جزائريا ( 8 رجال و 5 سيدات) وفي ختام الدورة , يتأهل 33 ملاكما ( 22 رجلا و 11 سيدة) إلى موعد طوكيو2020 .