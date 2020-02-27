السعودية تعلق الدخول للعمرة وزيارة المسجد النبوي مؤقتا بسبب " كورونا"

أعلنت السلطات السعودية، ليلة الاربعاء الى الخميس، تعليق الدخول للمملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف، مؤقتا للحيلولة دون وصول فيروس "كورونا الجديد" الى البلاد.

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان إنه في إطار "إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول الفيروس إلى المملكة وانتشاره" تقرر "تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتا، وتعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكّل انتشار فيروس كورونا الجديد منها خطراذ".

وأعلنت الوزارة أيضا "تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقّل من وإلى المملكة".

لكنها استثنت من ذلك "السعوديين الموجودين في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية، ومواطني دول مجلس التعاون الموجودين داخل المملكة حالياذ، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية".

واكدت الوزارة أن هذه الإجراءات" مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة".

واشار المصدر ذاته الى أن الجهات الصحية المختصة في السعودية تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد -19 )، مؤكدة "حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه ".

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية قد نفى، أمس الأربعاء، ما تردد حول اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة.