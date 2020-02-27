سطيف: هلاك 5 أشخاص إثر اصطدام شاحنة نصف مقطورة بمركبتين ببلدية الأوريسيا

لقي مساء اليوم الخميس خمسة أشخاص أربعة منهم من عائلة واحدة حتفهم فيما جرح اثنان آخران إثر اصطدام شاحنة نصف مقطورة بمركبتين بمنطقة واد التمر بالمخرج الجنوبي لبلدية الأوريسيا (15 كلم شمال سطيف) حسب ما علم من المديرية المحلية للحماية المدنية.

و أوضح المكلف بالإعلام و الاتصال بذات المديرية النقيب أحمد لعمامرة بأن الحادث الذي وقع على الطريق الوطني رقم9 الرابط بين ولايتي سطيف وبجاية نجم عن اصطدام شاحنة ذات مقطورة انحرفت عن مسارها بمركبتين إحداهما سياحية و الأخرى نفعية كانتا تسيران في الاتجاه المعاكس.

و قد تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل إجلاء الضحايا و هم رجل و زوجته و ابنتيهما كانوا على متن المركبة السياحية إلى جانب سائق المركبة النفعية الذين لقوا حتفهم بعين المكان إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي عبد النور سعادنة بعاصمة الولاية.فيما أصيب سائق الشاحنة المقطورة و مرافقه بجروح متفاوتة الخطورة كما أفاد به ذات المصدر.

و قد فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا من أجل تحديد ظروف و ملابسات هذا الحادث، كما تمت الإشارة إليه.