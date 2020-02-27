وزارة الصحة تؤكد عدم تسجيل اية اصابة بكورونا عدا الرعية الايطالي

أكد مدير الوقاية وترقية الصحة بوزارة الصحة والسكان واصلاح المستشفيات، جمال فورار اليوم الخميس أنه لم يتم تسجيل أي حالة اصابة ثانية بفيروس كورونا (كوفيد-19) عدا الرعية الإيطالي.

و صرح فورار على هامش اطلاق مركز اتصالات الخاص بتلقي استفسارات المواطنين حول المرض على الرقم 3030 قائلا "لم نسجل لحد الساعة اي حالة اصابة بفيروس كورونا عدا الرعية الايطالي الذي يتماثل للشفاء".

و أوضح في ذات السياق انه "يجب أن يدرك المواطنون أن حالات الانفلونزا ليست بالضرورة اصابة بفيروس كورونا خاصة في ظل عدم وجود مرضى بإمكانهم نقل العدوى إلى غيرهم", مطمئنا انه "لا يوجد بؤرة لهذا الوباء بالجزائر و ان الوضع متحكم فيه".

و أردف يقول "غالبا ما نتحدث عن هذا النوع من الفيروسات في حين سجلنا 20 حالة وفاة اثر الانفلونزا الموسمية منذ بداية فصل الشتاء".

في حديثه عن مركز الاتصال الذي وضع بالتعاون مع شركة اتصالات الجزائر أشار ذات المسؤول إلى تشكيل الوزارة لمجموعتين تضمان 12 طبيبا (عموميا و مختصا) يتولون مهمة الرد على اتصالات المواطنين.

و أضاف السيد فورار"لقد برمجنا فريقين يضم كل واحد منهما 12 طبيبا يعملون من 8:00 إلى 18:00 و من 18:00 إلى 8:00.

و يتمثل عملهم في الرد عبر خط مجاني استحدث للمناسبة (3030) على تساؤلات المواطنين و شرح التدابير و الاحتياطات الواجب اتخاذها للوقاية من هذا الفيروس".

وتم تأكيد حالة اصابة بفيروس كورونا "كوفيد 19" من بين حالتين اشتبه في اصابتهما وهما رعيتان ايطاليتان.

و كان وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمن بن بوزيد قد أكد أن الجزائر قد رفعت من مستوى تأهبها ووضعت جهازا شاملا منذ شهر يناير الماضي لمواجهة وباء فيروس كورونا (كوفيد-19) الذي انتشر بالعديد من البلدان، خاصة بحوض المتوسط.