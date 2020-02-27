الرابطة الثانية : فوز جمعية وهران على مولودية سعيدة (1-0)

فاز فريق جمعية وهران على الضيف مولودية سعيدة بنتيجة (1-0) الشوط الأول (0-0)، اليوم الخميس بملعب الحبيب بوعقل بوهران ، في لقاء مقدم عن الجولة ال21 لبطولة الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم، التي ستكتمل يوم السبت.

وسجل الهدف الوحيد للجمعية الوهرانية اللاعب بن رقية في الدقيقة (90+3). وعلى إثر هذه الفوز و هو الثاني على التوالي، يرتقي أبناء "المدينة الجديدة" إلى الصف الرابع مؤقتا رفقة أمل الأربعاء برصيد 32 نقطة لكل منهما، أما مولودية سعيدة فتتواجد في المرتبة 11 بمجموع 25 نقطة.

الخميس 27 فبراير:

جمعية وهران - مولودية سعيدة 1 - 0

السبت 29 فبراير (00ر16):

شبيبة بجاية - اتحاد الحراش

أولمبي أرزيو - اتحاد عنابة

مولودية العلمة - مولودية بجاية

سريع غليزان - جمعية الخروب

أمل الأربعاء - دفاع تاجنانت

وداد تلمسان - أولمبي المدية

أمل بوسعادة - شبيبة سكيكدة

الترتيب نقاط لعب

1. أولمبي المدية 38 20

2. وداد تلمسان 35 20

3. شبيبة سكيكدة 33 20

4. أمل الأربعاء 32 20

--. جمعية وهران 32 21

6. سريع غليزان 30 20

--. مولودية العلمة 30 20

8. جمعية الخروب 29 20

9. أمل بوسعادة 26 20

--. اتحاد عنابة 26 20

11. مولودية سعيدة 25 21

12. دفاع تاجنانت 24 20

13. أولمبي أرزيو 22 20

14. شبيبة بجاية 21 20

--. مولودية بجاية 21 20

16. اتحاد الحراش 19 20.