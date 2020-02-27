البطولة الأفريقية للمبارزة: 4 ميداليات للجزائر واحدة منها ذهبية

حققت المشاركة الجزائرية اليوم الخميس أربع ميداليات جديدة، (ذهبية و3 برونزيات) في البطولة الإفريقية للمبارزة لفئتي الأشبال والأواسط (ذكور-إناث) الجارية بمدينة كيب كوست الغانية (24 - 29 فبراير)، عقب منافسات اليوم الرابع المخصصة لفئة الأواسط.

وتوجت بالميدالية الذهبية اللاعبة كحلي زهرة بفضل فوزها في نهائي حسام (وسطيات) على نظيرتها التونسية نادية بن عزيزي بنتيجة (15-6).

و حاز على البرونزيات كل من : زبوج يسرى في سلاح السيف (وسطيات)، فلاح داني آدم وألبير فرجيل في سلاح الشيش (أواسط).

وبهذا الانجاز الجديد ترفع الجزائر حصيلتها من الميداليات إلى 10 (ثلاث ذهبيات، فضيتين وخمس برونزيات)، في كل من فئتي الأواسط والأشبال (ذكور-اناث) في الأسلحة الثلاثة، في منافسات الفردي.

وتجرى يوم غد الجمعية لقاءات الفرق لفئة الأواسط في كل من شيش (اناث)، شيش (ذكور) سيف (اناث)، سيف (ذكور)، حسام (اناث) وحسام (ذكور)، إضافة إلى فئة الأصاغر التي تغيب عنها الجزائر.

ويهدف المنتخب الجزائري إلى "حصد أكبر عدد من الألقاب" في هذا الموعد، حسب ما أفاد به رئيس الإتحادية بالنيابة، أمزيان الحسين.

وتشارك الجزائر في هذا الحدث القاري ب11 رياضيا (ثماني إناث وثلاثة ذكور)، بقيادة ثلاثة مدربين.

قائمة الرياضيين الجزائريين:

- حسام (إناث): بن عدودة شيماء - كوثر محمد بلكبير- نايلة بن شقور- كحلي زهرة

- شيش (إناث): زبوج صونيا - مباركي مريم - نهال قمار

- شيش (ذكور): داني أدم - فرجيل ألبير

- سيف (اناث): زبوج يسرى

- سيف (ذكور): كرارية شريف

المدربون:

- أنيس حمامي (شيش) - ستيفان ديلونغان (شيش) - فريد بنور (سيف). (واج)