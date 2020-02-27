إسماعيل شرقي يعلن عن استعداد الاتحاد الأفريقي نشر 3 آلاف عسكري في الساحل

أعلن الاتحاد الأفريقي اليوم الخميس انه يعتزم نشر 3 آلاف عسكري مؤقتًا في منطقة الساحل لمحاولة كبح تقدم الإرهاب و تدهور الأمن في المنطقة.

و قد تم اتخاذ القرار خلال قمة الاتحاد الأفريقي في أوائل شهر فبراير الجاري لكن لم يتم نشره. و قد أعلن عن هذا القرار مفوض السلم و الأمن بالاتحاد الأفريقي إسماعيل شرقي في مؤتمر صحفي باديس ابابا في إطار قمة الاتحاد الأفريقي/ الاتحاد الأوروبي.

وصرح السيد شرقي "بالنسبة لقرار القمة العمل على نشر قوة قوامها 3000 رجل لمساعدة دول الساحل على إضعاف الجماعات الإرهابية اعتقد انه قرار سنعمل عليه معا مع مجموعة دول الساحل الخمس و ايكواس (المجموعة الاقتصادية لدلو غرب أفريقيا )".

و أضاف أن القرار" اتخذ بسبب كما ترون (...) توسع التهديد وازدياده تعقيدًا". و لم يتم نشر لحد الآن النتائج النهائية لقمة الاتحاد الأفريقي لكن الدبلوماسيين أكدوا أن تلك القوة سيتم نشرها .

و صرح ادوارد كسوليسا ماكايا سفير جنوب أفريقيا لدى الاتحاد الأفريقي أن "القمة قررت نشر نحو 3000 رجل لفترة ستة أشهر لمساعدة دول الساحل على مجابهة التهديد الذي تواجهه "مضيفا "انه (...) مبادرة تضامن مع شعوب الساحل "معربا عن أمله بان تتم عملية نشر هذه القوة" خلال السنة الجارية".

حسب ماكايا فان بعض التفاصيل تبقى تنتظر حلها .فلم تعلن أي دولة حاليا استعدادها لإرسال وحدات و كذا كيفية عملية تمويل المشروع غير معروفة أيضا.

و قد تولت جنوب أفريقيا خلال القمة الأخيرة الرئاسة الدورية للاتحاد الإفريقي وتعتزم احتضان قمة استثنائية للمنظمة الأفريقية حول القضايا الأمنية في ماي المقبل