أطفال جزائريون يخترعون أجهزة ذكية

حظيت مجموعة من الأطفال المخترعين مساء اليوم الخميس بمقر وزارة الشباب والرياضة، باستقبال خاص من طرف وزير القطاع، سيد علي خالدي ، و وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان.

ويتعلق الأمر بستة براعم ينحدرون من ولايتي المسيلة وقسنطينة وهم : وائل حميدي، مبتكر روبوت، محمد علي صويرات (المزرعة الذكية)، معتصم بالله بوسعدية (المنزل الذكي)، شريف محمد رؤوف (جهاز الكتروني للوجبات المنزلية) و أنيس مشعراوي، مخترع روبوت تتبع الخط والمصنع الذكي.

وحضر حفل استقبال هؤلاء الأطفال رئيس أكاديمية الإبداع والابتكار وممثلو فريق "ستايلك" وهو مشروع تطبيق "يمنح للزبون حرية تصميم لباسه وفق ذوقه الخاص وبكل أريحية مع طلب الشراء وتوفير خدمة التوصيل" وكذا أعضاء جمعية إقرأ-بسكرة ورئيسة نادي ريادة الأعمال والقانون.

وأثنى وزيرا الشباب والرياضة سيد علي خالدي، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة، ياسين جريدان، على "الأطفال المبدعين الذين شرفوا الجزائر وسيبقون فخرا لها بإنجازاتهم العلمية. ويبقون قدوة للشباب الواعد الذي سيخدم بلاده بأفكاره البناءة.".

وطلب رئيس أكاديمية الإبداع والابتكار، فوزي برحمة، من الوصاية "فتح أبواب مراكز التسلية العلمية من أجل صناعة طفل الغد (مخترع المستقبل) الذي سيساهم بدوره في مرحلة ما بتجسيد أفكاره على أرض الواقع، من خلال إنشاء مؤسسات ناشئة تعمل على بناء اقتصاد وطني خارج المحروقات وتغنينا عن التبعية للمحروقات.".

وقال السيد برحمة أن ما يطلق عليه اسم مشروع "الحاضنة العلمية" بإمكانه أن "يتجسد ببعض الولايات للم شمل الباحثين والمخترعين ومرافقتهم في إطار تطوعي مجاني" وهو ما يتماشى مع مساعي الوزارة الجديدة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة.