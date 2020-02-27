أول برايم لبرنامج بين الثانويات2019/2020 : منتخب ميلة يتفوق على نظيره منتخب مدرسة أشبال الأمة (سطيف)

جرى سهرة اليوم الخميس أول برايم لبرنامج بين الثانويات2019/2020 بالمركز الثقافي للإذاعة الجزائرية عيسى مسعودي و التي نشطها كلا من منتخب ميلة و نظيره منتخب مدرسة أشبال الأمة (سطيف) . وأجريت فعالية تغطيتها الإعلامية في بث مشترك مباشر بين مؤسستي الإذاعة الجزائرية و التلفزيون الجزائري . بحضور كلا من المدير العام للإذاعة الجزائرية السيد جمال سنحضري و أحمد بن صبان المدير العام للتلفزيون العمومي الجزائري في أجواء تنافسية واحتفالية علمية بكل المقاييس الفنية والجمالية .

وبعد تنافس دام ساعة ونصف في أجواء تعليمية تنافسية تحبس الأنفاس ، حصد منتخب ميلة التفوق بمجموع 34.5 نقطة على نظيره منتخب مدرسة أشبال الأمة لسطيف الذي تحصل على مجموع 28.5 نقطة في برنامج مسابقة ما بين الثانويات في طبعتها الخامسة في المواد الأساسية محل الامتحان ( اللغة العربية ، الرياضيات والعلوم الاجتماعية وكذا علوم طبيعة وحياة أو فيزياء وكذا اللغات الأجنبية ( فرنسية انجليزية ) .

وكان قد تقدم منتخب ميلة على منافسه منتخب مدرسة أشبال الأمة لسطيف في المواد التالية ( اللغة العربية ، الرياضيات والعلوم الاجتماعية) وتعادلا في مادة علوم طبيعة وحياة أو فيزياء بــ4 نقاط لكل منتخب فيما تفوق منتخب أشبال الأمة لسطيف في اللغات الأجنبية بالعلامة الكاملة 10 من 10 .

المصدر : موقع ملتيميديا الإذاعة الجزائرية