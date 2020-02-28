أسعار النفط بأدنى مستوى منذ 2017 وسط إجراءات لكبح “كورونا”

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الصباحية، الجمعة، قرب أدنى مستوياتها منذ جولية 2017، مدفوعة بإجراءات عالمية لكبح جماح فيروس “كورونا”، وتوقعات بخفض إضافي للنمو العالمي في 2020.

وأعلن جيري رايس، المتحدث باسم صندوق النقد الدولي، أن تفشي فيروس كورونا عالميا سيكون له تداعيات سلبية إضافية على الاقتصاد العالمي، وأن “الصندوق سيخفض على الأرجح توقعاته للنمو نتيجة لذلك”.

واتخذت غالبية دول العالم تدابير وقيود سفر وتنقل من وإلى البلدان التي تسجل ارتفاعا في وتيرة الإصابات المؤكدة بالفيروس، المسمى علميا بـ (كوفيد – 19).

والجمعة، ارتفع عدد الوفيات حول العالم جراء الإصابة بالفيروس إلى 2860 حالة، منها 2790 وفاة في الصين لوحدها، بينما بلغ إجمالي الإصابات العالمية 83.381 ألف حالة.

وبحلول الساعة (06:12 ت.غ)، تراجعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم مايو / أيار، بنسبة 2.88 بالمئة أو 1.49 دولار إلى 50.26 دولارا للبرميل.

وأسعار خام برنت المسجلة الجمعة قريبة من أدنى تداولات منذ منتصف يوليو/ تموز 2017، بحسب شاشة عرض أسعار النفط التاريخية.

في نفس الاتجاه، تراجعت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم أبريل / نيسان بنسبة 3.19 بالمئة أو 1.5 دولارا إلى 45.58 دولارا للبرميل.

المصدر: الوكالات