وفد من رجال الأعمال السعوديين في الجزائر افريل القادم

برمج مجلس الأعمال الجزائري السعودي زيارة لوفد من رجال الأعمال السعوديين الى الجزائر افريل القادم.

ورجح رئيس مجلس الاعمال بين البلدين رائد المزروع ان يتم اللقاء في الاسبوع الاول من افريل وان يتناول بالخصوص مسالة تنويع الاستثمار بين البلدين.

ويرى رائد المزروع في هذا الصدد" سنعمل على يوم تعريفي للاستثمار في المملكة العربية السعودية ورجال الاعمال السعوديين وما لديهم من خبرات وماذا يمكن ان يجلبوا معهم للجزائر".

وترغب السعودية في إقامة شراكات استثمارية استراتيجية مع الجزائر بهدف دفع العلاقات الاقتصادية وترقيتها الى مستوى العلاقات السياسية بين البلدين, فيما تبدي الجزائر استعدادها للتعاون مع الرياض في جميع المجالات الاقتصادية, لاسيما الصناعية منها, والتي سجلت خلال السنوات تقدما معتبرا.

كما يسعى البلدان إلى إقامة شراكات في مجالات المحروقات والبتروكيمياء والفلاحة والصناعة واقتصاد المعرفة والسياحة, وهي كلها قطاعات تدعم الجزائر الاستثمار فيها بتسهيلات متعددة.

وتعتبر السعودية من بين أهم شركاء الجزائر, حيث بلغت قيمة الواردات خلال الأشهر الـ9 الأولى من السنة الماضية 473 مليون دولار.

المصدر: الإذاعة الجزائرية