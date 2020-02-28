وزير الصحة: الرعية الإيطالي في حالة جيدة ولا توجد أية اصابات بفيروس كورونا

﻿ أكد وزير الصحة والسكان واصلاح المستشفيات عبد الرحمان بوزيد، بأن الجزائر سجلت إلى غاية اليوم حالة واحدة مؤكدة بفيروس كورونا تم الكشف عنها يوم 25 فيفري الجاري. ويتعلق الأمر برعية من جنسية إيطالية قادمة من روما وهو بحالة جيدة وكل العمال الذين يشتغلون معه، وقد تم عزلهم وهم في حالة حجر.

وأوضح الوزير أنه بالتنسيق مع الأمن وكل المصالح المعنية، تم التواصل مع كل ركاب الطائرة التي أقلت الرعية الايطالي، وقد خضعوا للفحوصات اللازمة، بالاضافة إلى الأشخاص المقيمين في نفس الفندق الذي أقام فيه المعني، وكلهم في حالة جيدة، ، مؤكدا عدم وجود أية حالات اصابة بالفيروس.

كما قام وزير صبيحة الجمعة بالجزائر العاصمة، بزيارة الى مركز الاتصال، اين قام بالرد شخصيا على انشغالات المواطنين حول فيروس كورونا.

وقد استقبل الوزير شخصيا مكالمات المواطنين التي تمحورت على الخصوص حول طرق انتقال الفيروس وكيفية الوقاية منه.

كما قدم الوزير استفسارات للمواطنين الذين اتصلوا بهذا المركز الذي افتتح أمس الخميس من مختلف ولايات الوطن.

يذكر ان وزارة الصحة وبمجرد الإعلان عن الحالة الأولى للإصابة بفيروس كورونا للرعية الايطالية العاملة بالجزائر والقادمة من روما فتحت رقما اخضرا 3030 بمركز تلقي المكالمات بالجزائر العاصمة ومقر الوزارة حيث شهد في يومه الأول توافدا كبيرا لمكالمات المواطنين.